İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soba kurarken evini yaktı

Soba kurarken evini yaktı
Soba kurarken evini yaktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Topal, soba kurmadan önce bacadaki kurumları yakarak temizlemek istediği sırada evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Topal ve eşi Hatice Topal dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Topal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Tayyar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.