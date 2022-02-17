Soba yakmak için kullanılan benzin evde patlamaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre; Banaz ilçesine bağlı Öksüz Köyünde akşam saat 19.00 sıralarında E.G., evdeki sobayı yakmak istedi. Sobayı yakmak için benzin kullanılmasıyla birlikte evde patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken patlama sonrasında dumanlardan etkilenen yatağa bağımlı hasta olan S. G. (44), ev sahibi E. G. (45) ve D. G. (19) vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşup dumanlardan da etkilendi. Yaralanan şahıslar Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç