Soba zehirlenmelerine dikkat

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği belirtilen açıklamada baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Yanan sobaya kömür atmayın

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada sobaların hangi durumlarda tehlike oluşturabileceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği anlatıldı. Açıklamada; “Özellikle gece rüzgârlı havalarda uyurken soba ateşli şekilde bırakılmamalı, doğru soba kullanımı için kömürün üsten yakılmalı, sobanın içerisinde doğru miktarda kömür konulmalı ve yakılma esnasında kapakların açık olmalıdır. Özellikle baca ve boruların temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Üsten yakılan sobaya sonradan kömür ilave edilmemeli, sobanın hava girişleri uygun şekilde ayarlanmalıdır. Yanan sobaya sonradan kömür ilave edildiğinde karbon monoksit çıkışı artacağından faciaya sebep olabilecek istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelinebilir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada son olarak doğalgaz kullanan vatandaşlarında kombi, boru ve petek bakımlarının zamanında yetkili firmalara yaptırılmalarının önemli olduğu belirtildi.

Bekir Tosun