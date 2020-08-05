Sobada çay yapmak istedi, az daha canından oluyordu

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi köyüne ailesiyle birlikte tatile giden 81 yaşındaki Kadim Ercan, evin önünde bulunan sobada çay yapmak istedi. Bir pet şişe benzini, küçük ağaç parçasına döken Ercan, sobanın içine atarak ateşi yaktı. Sobanın aniden parlaması sonucu, masa yanında bulunan pet şişedeki benzinde alev aldı.

Yanan şişeyi atmak isteyen Ercan, alevlerin sıçraması sonucu kıyafetleri tutuştu. Bağırması üzerine karşı evde oturan köy muhtarı, Ercan'ın yanına koşarak üzerinden çıkardığı tişörtle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra eşinin feryatlarını duyan karısı, kovalarla su dökerek alevleri söndürdü.

Çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ercan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kadim Ercan'ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

“Bağırmamı karşı evden köy muhtarı duymuş, tişörtüyle alevleri söndürmeye çalıştı”

Alevler parlayınca ilk olarak göğsünün tutuştuğunu ifade eden Kadim Ercan, “Çıldır'ın Kayabeyi köyüne tatile gittik. Soba çayı yapalım dedik. Sabah erken saatte sobanın yanında duran benzini ağaç parçasının üstüne dökerek sobanın içinde ateşledim. Kalan benzinde plastik şişede masanın üstündeydi. Soba alevlenince şişeye de alevlendi. Üstüme sıçradı, üstüm tutuştu. Şişeyi attım atmasam ev de yanacaktı. Bağırdım, eşim içerideydi geldi. Köy muhtarı karşıdan görmüş geldi, söndürdüler. İlk göğsüm tutuştu, pijamalar vardı üzerimde. Karşı evden köy muhtarı bağırmamı duymuş geldi tişörtünü çıkartarak alevlere vurdu. Hanım kovalarla su döktü, söndürdüler. İlk Ardahan Devlet Hastanesine gittik sonra buraya sevk ettiler” diye konuştu.

“Vatandaşlar bu tür yakıtları yakarken dikkat etsin, çok tehlikeli”

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Ercan, “Bunun bilincindeyim, olacak varmış. Şoförüm ben ama bir anlık oldu. Çok sakat bir durum, söndürmeselerdi ben de yanacaktım ev de yanacaktı. Vatandaş yakıtla yakarken dikkat etsin. Ateş olduğunda parlıyor, tutuştuğunda kimse kurtulamıyor” şeklinde konuştu.

Özge Bozo - Çağrı Korkmaz

