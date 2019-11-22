Sobadan çıkan kıvılcım evi küle döndürdü

Yangın, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı merkez Yıldız Mahallesinde 66 yaşındaki Ramazan Kat'a ait evde çıktı.

Saat 09.45 sıralarında sobadan çıkan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi yandaki evde oturan Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) yaptı. Yangına müdahale eden Osman Tokkaş çatıdan düşen kiremidin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Evde bulunan engelli kardeşler Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı'yı (41) ise alevlerin arasından komşuları kurtardı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde büyük maddi hasar meydana gelirken, ev sahipleri yanan evlerinin söndürülme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Büyük korku yaşanan aileyi komşuları teselli ederken, Selendi Jandarma Komutanlığı yangınla ilgili inceleme başlattı.