Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

Olay, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Akça isimli vatandaşa ait evde sobadan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Akça, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Emre Yılmaz