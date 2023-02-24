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Sobadan çıkan yangın baraka evi kül etti

Sobadan çıkan yangın baraka evi kül etti
Sobadan çıkan yangın baraka evi kül etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangın baraka evi kül etti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı baraka evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yangını haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracıyla müdahalede bulunulan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Yıldız

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