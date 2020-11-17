Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın, Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Z.Y.' e ait evde sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'nin (SAKTİM) yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım

