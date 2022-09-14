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Sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü
Sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Selver Günaytekin'e (70) ait müstakil evde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı. Yangını gören köy halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şefaatli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken ekipler soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Budak

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