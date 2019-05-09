Sobadan sıçrayan alevler evi yaktı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'nin edindiği bilgiye göre yangın, bugün saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sanayi Mahallesi'ndeki Tunç Sokak'ta Yaşar T.'nin yaşadığı sobalı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığı 2 katlı evde tek başına yaşayan Yaşar T. faciadan kıl payı kurtuldu.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İtfaiyeye bağlı 4 ekibin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin bir odası tamamen, diğer bölümleri ise kısmen kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Feti Kılıç