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Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 5 kişiyi hastanelik etti
Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 5 kişiyi hastanelik etti

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk 5 kişiyi hastanelik etti - Tıkla İzle

Olay, Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Ay
 

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