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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuklar gözyaşlarıyla uğurlandı

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuklar gözyaşlarıyla uğurlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuklar gözyaşlarıyla uğurlandı

Sancaktepe’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybeden iki kardeş, Samandıra Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı

Sancaktepe'de kendilerine ulaşamayan komşularının devreye girmesiyle Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak'taki evlerinde cansız bedenlerine ulaşılan Salih (10) ve Hayrunnise (7) Boyraz kardeşler için Samandıra Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayın yaşandığı sırada Tokat'ta olduğu öğrenilen baba Adem Boyraz, cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti. İki kardeşin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin tabutları omuzlara alınarak defnedilmek üzere Sancaktepe Merkez Mezarlığı'na götürüldü.
Olayda çocuklarıyla birlikte sobadan sızan gazdan etkilenen anne Gülay Boyraz'ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  

Caner Evyapan - Halit Arslan

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