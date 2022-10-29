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Sobadan sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti
Sobadan sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Eski Sanayi dükkânlarında bulunan bir işyerinde Soner A. (27) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde dükkana gelen arkadaşları Soner A.'yı hareketsiz görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Soner A.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asım Çapacı
 

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