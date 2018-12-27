Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı

Olay, Orhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostancı (81) ile Gülsüm Bostancı (76), gece sobaya kömür atarak uyudu. Sabah yaşlı çiftin yaşadığı eve gelen torunu Nurten B., dedesi ve babanesini baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Bostancı ve Gülsüm Bostancı tedavi altına alındı. Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Bostancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gülsüm Bostancı'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Halil Ataş