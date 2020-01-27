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Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü
Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman katında yaşayan Farid Ahmad (32), Narges (25) ve Masoumah Jafari (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada ilk tedavileri yapılan anne, baba ve 1 çocuk Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i çocuk 3 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay
 

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