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Sobanın külü az daha faciaya neden oluyordu

Sobanın külü az daha faciaya neden oluyordu
Sobanın külü az daha faciaya neden oluyordu

Erzincan’ın Kılıçkaya köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan merkeze 20 km uzaklıktaki Kılıçkaya köyünde Cem Avcı'ya ait depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre sobanın külünü döktükleri yerde köz halinde kalan kül az daha faciaya neden oluyordu. Evin bitişiğinde bulunan ve depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangını Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangın büyümeden kontrol altına aldı.

Evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Meydana gelen olayda evin deposunda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Murat Aydemir
 

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