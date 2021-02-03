Sobanın külü az daha faciaya neden oluyordu

Erzincan merkeze 20 km uzaklıktaki Kılıçkaya köyünde Cem Avcı'ya ait depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre sobanın külünü döktükleri yerde köz halinde kalan kül az daha faciaya neden oluyordu. Evin bitişiğinde bulunan ve depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangını Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangın büyümeden kontrol altına aldı.

Evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Meydana gelen olayda evin deposunda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Murat Aydemir

