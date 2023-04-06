Sobayı tinerle yakmaya kalktı, eviyle birlikte kendisi de yandı

Yangın, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3055 sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabahın erken saatlerinde başladı. Evde yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın sobayı tinerle yakmaya çalışması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda salonu sardı. Evde yaşayan Mesut Bay yanarak ağır yaralandı. Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Yar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesut Bay'ın vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. Mesut Bay'ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesne tepki gösterdi.

Arif Kaplan

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