SOCAR Türkiye Ar-Ge, ‘ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye'nin, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarıyla, dünyada ‘İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni endüstride alan ilk şirket olduğu açıklandı. Sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetimini tescilleyen bu belge, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Genel Müdürü Bilal Guliyev'e, 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, komitede Türkiye adına aktif rol alarak ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi standardının hazırlanma sürecine büyük katkı sağladı. Paydaş fikirlerini etkin değerlendirerek inovasyonun bir kurum kültürü olmasını destekleyici sistemler hayata geçiren şirket, bu standardın hazırlanma ve uygulama sürecinde gösterdiği başarı ile Türkiye ve dünyada öncü oldu. Türkiye'de inovasyon ve kalite yönetim sistemleri alanında önemli bir kilometre taşı olan bu başarı sonraki çalışmalar için de ilham verici oldu.

Belgeyi takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, endüstride İnovasyon Yönetim Sistemi belgelendirmesini dünyada ilk alan firma olan SOCAR Türkiye'yi inovasyona verdiği önemden dolayı tebrik etti.

Yapılan açıklamaya göre Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, Petkim'in 51 yıllık Ar-Ge tecrübesini tüm gruba yaymak üzere Aralık 2019'da kuruldu. SOCAR Ar-Ge'nin kuruluş amacında şirketin tüm paydaşları için yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve pazar odaklı ürün, süreç, katalizör ve dijital teknolojiler üretmek, üretim süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek yer alıyor. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde yürütülen 39 proje bulunuyor. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, 5 projesiyle Avrupa Birliği tarafından fonlanmaya hak kazandı.

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