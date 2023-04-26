SOCAR Türkiye'den 15 yılda 18 milyar dolar yatırım

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin CEO'su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, SOCAR Türkiye'nin Aliağa'da yer alan üretim tesislerine yönelik gerçekleştirilen saha gezisine katılan basın mensuplarıyla bir araya gelerek SOCAR Türkiye'nin yatırımlarını, faaliyetlerini ve gelecek planlarını aktardı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olduklarını belirten SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, “Tüm dünya için en önemli önceliklerden biri olan enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, yatırımlarımızın stratejik öneminin farkındalığıyla, hem Azerbaycan hem de Türkiye ekonomilerinin güçlenmesi, ülkelerimizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın refahının artması için kesintisiz çalışıyoruz. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinde oluşturulan değer ve hayata geçirilen yatırımların ortak gayesi bu öncelikleri sağlamak ve sürdürülebilir kılmak. Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız 15 yıllık süre zarfında yaptığımız yaklaşık 18 milyar dolar tutarındaki toplam yatırımımızla, grup şirketlerimizde çalışan 5 bin 300 yetkin insan kaynağımızla Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine ve toplumsal kalkınmasına uzun yıllar hizmet etmeye kararlıyız” dedi.

Alanında uzman grup şirketleriyle tüm Türkiye'ye hizmet sunduklarını belirten Ibadov, “Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, onunla entegre çalışan STAR Rafineri ve SOCAR Depolama, Ege Bölgesi'nin en büyük konteyner limanı SOCAR Terminal, Petkim'in enerjisinin de bir kısmını karşılayan rüzgar enerji santrali Petkim RES, doğal gaz şirketleri Kayserigaz ve Bursagaz, SOCAR Enerji Ticaret, internet servis sağlayıcı iştirakimiz Millenicom ile Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin enerji alanındaki en büyük ve önemli adımlarından birinin TANAP olduğunu belirten Elchin Ibadov, “2018 yılında Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından açılışı gerçekleştirilen TANAP, Avrupa ve Türkiye'nin doğal gaz kaynak çeşitliliğini artırmasının yanı sıra Türkiye'nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adımlardan biri. TANAP tarafından Türkiye için 30 Haziran 2018'den 31 Mart 2023`e kadar 21 milyar metreküpten fazla, Avrupa için 31 Aralık 2021'den 31 Mart 2023`e kadar yaklaşık 22.4 milyar metreküp ticari gaz taşındı” dedi.

Ibadov, STAR Rafineri'nin, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini, Petkim'in de Türkiye'nin petrokimya ürünleri ihtiyacının tek başına yaklaşık yüzde 12'sini karşıladığını, verilen istihdam, sağlanan fayda ile Türkiye'nin ayrılmaz bir bütünü olarak ürettiklerini söyledi.

“Karadeniz gazı Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun”

Türkiye'nin bölgenin enerji üssü olma yolunda gerçekleştirdiği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Karadeniz Gazı Devreye Alma Törenini hatırlatan Elchin Ibadov, “Bu gelişmeyi heyecanla ve gururla izliyoruz. Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diyerek, “SOCAR Türkiye'nin doğal gaz portföyü Türkiye tüketiminin yüzde 6'sı kadar olup ülkenin en büyük özel sektör gaz portföylerinden biri. Bugüne kadar Türkiye'ye, SOCAR Türkiye olarak yaklaşık 9,3 milyar metreküp, Azerbaycan olarak 98,2 milyar metreküp gaz getirildi. Aynı zamanda elektrik ve doğal gaz toptan satış piyasasında Türkiye'nin en büyük özel sektör oyuncularından biriyiz. 2022 yılında doğal gaz, elektrik toplam ticaret ve satış hacmi 17 terawatt saate ve cirosu da 28 milyar TL'ye ulaştı” şeklinde konuştu.

“Enerji arzı ve güvenliğinde omuz omuza hareket ediyoruz”

Azerbaycan ve Türkiye, enerjinin geleceği için iş birliği yapan en stratejik iki ülke olduğunu belirten Ibadov, “Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda ilerlemesini memnuniyetle takip ederken, enerji arzı ve güvenliği noktasında omuz omuza hareket ediyoruz. Karşılıklı güven ve iyi niyet sayesinde bu iş birliğini her geçen gün daha ileri noktaya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Petkim'e 1,6 milyar dolar tutarında yatırım

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim'in, STAR Rafineri ile olan entegrasyonunun Petkim'in verimliliğini artırdığını kaydeden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ise “Gözbebeğimiz Petkim'e 2008 yılından bu yana dijitalleşme ve inovasyon başta olmak üzere birçok alanda 1,6 milyar dolar tutarında önemli yatırımlar yaptık. Türkiye ekonomisi ve sanayisi için stratejik öneme sahip dev bir üretim gücü olan ve neredeyse bütün sektörlere dokunan Petkim'de, 15 üretim, 6 destekleyici tesisle 58 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimimizle yıllık ortalama 3,6 milyon ton brüt üretim kapasitesiyle 60'a yakın türde petrokimya ürünü üretiyoruz. STAR Rafineri kuruluşundan bu yana kapasite kullanımını yüzde 113 gibi bir seviyeye çekerek Petkim'in hammadde sürekliliğini sağladı ve yerel yakıt ihtiyacını karşıladı. Hammadde sürekliliği ve sinerjilerin etkisi ile SOCAR'ın Türkiye ve dünya pazarlarındaki rekabetçi gücünü maksimize etti” şeklinde konuştu.

Petkim 2022'de net kar rekoru kırdı

Petkim'in 2022 yılı sonunda 6,5 milyar TL ile 58 yıllık tarihinin net kar rekorunu kırdığını belirten Anar Mammadov, “2022 yılı toplamında satışlarımızı 2021 yılına göre yüzde 70 artırarak 49 milyar TL'ye yükseltirken, nakit varlıklarımızı da 13 milyar TL ye çıkardık. 78 ülkeye 899 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu başarı da Petkim'in güçlü nakit pozisyonu, kredibilitesi ve etkin planlama yöntemleri yetkin insan kaynağı yer alıyor” dedi.

Ali Gözeten - İsmail Hakkı Ergün

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