SOCAR Türkiye'den deprem seferberliği

SOCAR Türkiye, deprem bölgesinde ücretsiz benzin ve motorin desteği sağlarken, yaptığı bağışlar ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. SOCAR Türkiye'nin destekleri ise şöyle:

''Hepimizi acıya boğan deprem felaketi sonrası şirketimiz ve çalışanlarımızla yaraları sarmak için canla başla seferber olduk. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 55 milyon TL değerinde bağış fonu oluşturduk.

Desteklerimiz:

Tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin desteği sağlıyoruz.

Deprem bölgesinde ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının tahliyesi kapsamında Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'ne destek sağlıyoruz.

AFAD'a 6.4 milyon TL tutarında temel ihtiyaç malzemesi ilettik, aynı zamanda 3.5 milyon TL nakdi bağış gerçekleştiriyoruz.

AHBAP Derneği'ne 2 milyon TL tutarında nakdi bağış gerçekleştirdik.

Göç İdaresi Başkanlığı yönlendirmesiyle bölgeye iletilmek üzere 500 bin TL tutarında malzeme (su, çocuk bezi, ped) temin ettik. Deprem bölgelerindeki emniyet ve jandarma ekiplerine gönderilmek üzere Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 500 bin TL'lik gıda desteği sağlandı.

Enerji Ticareti Derneği'nin konteyner temini için 5 bin dolar tutarında bağış gerçekleştirildi.

Aliağa Kaymakamlığı yakıt tankeri için 30 bin litrelik motorin temin edildi.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak çalışma arkadaşlarımız katılımıyla yardım kampanyası başlattık. Çalışanlarımızın 8 Şubat itibarıyla başta AHBAP Derneği ve AFAD olmak üzere yaptığı bağış tutarı 1 milyon TL'yi aştı.

Bursagaz arama kurtarma ekibimiz (BURAK)'ta yer alan çalışma arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Aliağa lokasyonumuzda görevli 19 çalışma arkadaşımız arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.

İzmir'den temel ihtiyaç malzemesi ile dolu 90 kişilik 2 otobüs, Kayseri'den 15'er kişilik 3 otobüs deprem bölgesine destek amacıyla yola çıktı.

Kayseri'den toplam 8 araç deprem bölgelerine ulaştı ve 129 SOCAR Türkiye çalışanı yakını, 9 diğer vatandaşımız olmak üzere 138 kişinin Kayseri'ye transferini sağladı. Bu kişilerin Kayseri'de konaklamasına destek verildi.

Grup şirketimiz TANAP aracılığıyla;

Hatay'da 3000 kişiye 10 gün boyunca günde 2 kez sıcak yemek servisi imkanı sağlanırken, 2000 adet soğuk kumanya da deprem bölgesine ulaştırıldı.

Adıyaman Devlet Hastanesi'ne 2 bin adet çocuk ve yetişkin battaniyesi gönderildi.

Kahramanmaraş'a bu akşam 3 bin adet soğuk kumanya gönderimi gerçekleşecek.

Deprem bölgesine günlük 5 bin ekmek gönderiliyor.

Depremden etkilenen 7 ilimize birer tır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ikişer tır içecek su gönderimi gün aşırı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş ve Hatay'a bugün ulaştırılmak üzere 1500 adet ilaç (antibiyotik, batikon, kan sulandırıcı) yola çıktı.

Deprem bölgesinde dolaşarak ihtiyaçları belirleyecek 3 ekip görevlendirildi.

TANAP kar küreme makinaları Adıyaman Çelikhan ilçesinin kapalı Malatya yolu tarafından temizlenmek üzere hazır bulunduruluyor.

Çalışma arkadaşlarımız Kızılay'a kan bağışında bulunuyor.

Aliağa Petkimspor'un Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı basketbol karşılaşmasında elde edilen gelir AFAD'a bağışlandı.

Deprem bölgesine yardım amaçlı gönderilecek uluslararası standartlara uygun konteynerlerin gemiden boşaltılması, gemiye yüklenmesi, karadan sevk için araçlara yüklenmesi, konteynerlerin liman sahasında stoklanması kapsamında SOCAR Terminal tarafından bedelsiz hizmet verilecektir. Tüm kalbimizle halkımızın yanındayız.''

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.