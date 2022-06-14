SOCAR Türkiye'ye TİM'den ihracat ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29'uncu Olağan Genel Kurulu ile 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. TİM'in açıkladığı '2021 İhracat Şampiyonları” listesinde SOCAR Türkiye 8'inci sırada yer aldı. TİM'in İlk 1000 İhracatçı listesinde SOCAR Türkiye grup şirketi Petkim de 22'nci oldu. SOCAR Türkiye'nin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov'a takdim etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov, "Türkiye'nin 2021 şampiyon ihracatçı kuruluşları arasında yer alan SOCAR Türkiye, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen kesintisiz üretimini devam ettirdi. Özellikle grup şirketlerimiz Petkim ve STAR Rafineri'nin entegre çalışması sayesinde oluşturulan sinerjiyi teknoloji dönüşümüyle destekleyerek bu başarıyı elde ettik. Türkiye'nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Dost ve kardeş Türkiye'nin ihracatına yaptığımız katkı da bizim için özellikle önem taşıyor" ifadelerini kullandı.