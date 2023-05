Socios.com, Blockhain ve sporu akademik dünyada birleştiriyor

Spor kulüpleri ve taraftarları blockchain ekosisteminde bir araya getiren, dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile birlikte Türkiye'de bir ilke imza attı. Spor endüstrisine yön verecek dijital gelişmeleri ve geleceğin iş fırsatlarına dikkat çeken 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği' programı, spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencileri, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturuyor. Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü, aynı zamanda da Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Socios.com'un spor ve akademi alanındaki çalışmalarını anlattı.

"Bu program Türkiye'de bir ilk ve tek"

Öncelikle böyle bir eğitim fikrinin nasıl oluştuğunu anlatan Dikici, "Socios.com olarak Türkiye'de 2019 yılından bu yana spora ve dijital teknolojilere yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte başta spor kulüpleri ile olan iş ortaklığımızın, Fan Tokenların ve Socios.com ekosistemindeki diğer ürün ve hizmetlerin sporseverlere ve blockchain ile ilgilinen bireylere doğru anlatılması bizim için öncelikli konulardan biri oldu. Gerek kendi mecralarımız gerekse iş ortaklıklarımız vasıtasıyla Fan Tokenları anlatmaya çalışırken de sporsevelerin dijital dünyaya olan yakınlıklarını ve blockchain trendleri konusundaki ilgi ve beklentilerini de analiz etmeye çalıştık. Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en geniş katılımlı bilimsel araştırmasını yaptık. Ülkemizin 81 ilinden 50 bine yakın futbol taraftarının sosyo-kültürel alışkanlıklarını, dijital alandaki tercihlerini, blockchain ekosistemi hakkındaki bilgi ve deneyimlerini sorduk. Amacımız, futbol sektöründe yer alan her paydaş için mevcut fotoğrafı çekmek ve aslında bilimsel bir kaynak da oluşturmaktı. Akademik alandaki eğitim fikri de buradan çıktı aslında. Yeni ve hızla gelişen bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilere spor endüstrisi ile blockchainin yol arkadaşlığının hikayesini anlatalım dedik. Çünkü sporun geleceğinde dijital teknolojilerin ve blockchainin etkisi her geçen gün daha da hissedilecek. Gelecek burada. Biz de Socios.com Türkiye ailesi olarak bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilere Kadir Has Üniversitesi'nin de desteği ile bir eğitim programı sunduk. Bu program Türkiye'de bir ilk ve tek. Bizler de bu ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Derslerimiz en ayırt edici özelliği, sporun geleceğine dair interaktif ve verimli fikir alışverişlerinde bulunuyor olmamız"

'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği programı kapsamında ne tür dersler veriyorsunuz?' sorusuna Sema Tuğçe Dikici, şu cevabı verdi:

"Alanında birbirinden değerli profesyonellerin ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer aldığı programımızda spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler yer almakta. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimlerimize katılacak öğrencileri özel başvuru mektupları ile seçtik. Spor hukuku alanında çalışmak isteyen, spora yatırım yapan markalarda veyahut spor kulüplerimizde görev almak isteyen gençlerin yanı sıra blockchain alanında kariyer yapmak isteyen kişiler de programımızda yer alıyor. Derslerimiz en ayırt edici özelliği, sporun geleceğine dair interaktif ve verimli fikir alışverişlerinde bulunuyor olmamız. Bu noktada da hem proje partnerimiz hem de eğitimlerimizde ev sahipliği yapan Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz"

"Üniversiteler başta olmak üzere paydaşlarımız spor kulüpleri ile benzer projelere devam edeceğiz"

Daha önce Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı ile organize ettikleri eğitimlerden de bahseden Dikici, "Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı'nın dijital etkileşim ve proje partneri olarak, Süper Lig kulüplerinde çalışan profesyoneller için sporda dijitalleşme ve blockchain eğitimlerini gerçekleştirmiştik. Bununla birlikte Galatasaray Kulübü'nün ev sahipliğinde de benzer bir eğitimi spor medyası için organize etmiştik. Burada da konusunda uzman akademisyenler, sporun diğer paydaşlarına dijital dünyanın yeni trendlerini anlatmışlardı. Socios.com olarak sporun geleceğinde dijitalin önemine dikkat çeken ve dijital inovasyon konusunda öncü olmayı kendine görev edinen bir markayız. Bu alanda üniversiteler başta olmak üzere paydaşlarımız spor kulüpleri ile ilerleyen günlerde de benzer projelere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Amacımız, taraftarlara para ile satın alınamayacak deneyimler sunmak"

Sporseverlere ne tür deneyim ve ayrıcalıklar sunduklarına ilişkin ise Sema Tuğçe Dikici, şunları söyledi:

Socios.com olarak futboldan basketbola, motor sporlarından espora kadar sporun farklı birçok branşına gönül vermiş Fan Token sahiplerine sadece dijital dünyanın kapılarını açmıyoruz aslında. Amacımız, gerçek bir maç deneyiminden efsane oyuncularla tanışmaya, takım uçağında maç seyahatlerinden Türkiye'nin en prestijli spor ödüllerinde sahnede ödül takdimine kadar taraftarlara para ile satın alınamayacak deneyimler sunmak. Bugüne kadar binlerce taraftara bu anlamda unutulmaz deneyimle sunduk. 'Taraftardan Fazlası Ol' derken de kastettiğimiz buydu aslında. Hem takımların bazı kararlarında söz hakkı sahibi olmak, hem de bunu yaparken unutulmaz deneyimleri kazanmak."

"Önümüzdeki aylarda farklı bir araştırma projemiz de olacak"

Son olarak Türkiye'de sporseverlerin dijital dünyaya ilgisinden söz eden Dikici, "50 bine yakın kişinin katıldığı ve bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı anket araştırması olan 'Socios.com Türkiye Taraftarlık Anketi'nde futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıklarını ve dijital dönüşüm konusundaki tercihlerini öğrenmek istemiştik. Araştırmada çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin futbolseverlerin en çok Twitter'ı takip ettiğini, maç izlerken ikinci ekranda en çok sosyal medyaya bakıldığını, Z kuşağının LaLiga'yı Y kuşağının daha çok Premier Lig'i takip ettiğini öğrendik. Yine araştırmaya göre, futbol taraftarlarının sadece yüzde 3'ünün bilet ve kombine fiyatlarını uygun bulduğu verisi ile karşılaştık. Kendi çalışma alanımızla ilgili de şu istatistikleri paylaşabilirim. Taraftarların yüzde 84'ü destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtti. Diğer yandan futbolseverlerin sadece yüzde 3.7'si kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu, yüzde 94.8'lik kısım yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Blockchain konusunda bilgi sahibi olan taraftarların yaş ortalamasına bakıldığında da en fazla 22-27 yaş arasındaki kişilerin olduğunu gördük. Önümüzdeki aylarda farklı bir araştırma projemiz de olacak. Bunun da bilgisini verebilirim" diyerek cümlelerini noktalandırdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.