Socios.com ile Benfica arasında iş birliği

SL Benfica, dünyanın en büyük 150'den fazla spor organizasyonunun yer aldığı Socios.com kadrosuna katılıyor. Socios.com'un geniş ağındaki büyük isimler arasında Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal, S.C Corinthians, Flamengo, So Paulo FC, CR Vasco da Gama, FPF ve UEFA yer alıyor. NBA, NHL ve NFL'den 50'den fazla büyük ABD spor markası, MMA'in dev organizasyonu UFC, önde gelen Formula 1 takımları ve e-spor dünyasının önemli takımları yer almakta.

Giderek büyüyen Fan Token sahipleri topluluğu için bu yıl en az 500 oylama düzenleyerek, forma tasarımlarından kadro numaralarına ve kutlama şarkılarına kadar çeşitli konularda taraftar merkezli kararları etkilemelerine olanak tanıyor. Ayrıca 2022'de favori kulüplerinin canlı maçlarını izlemeye hazırlanan 17 binden fazla taraftarla her zamankinden daha fazla taraftarı ödüllendirecek.

Fan Token sahipleri ayrıca NFT'lerin yanı sıra lisanslı ürünler, kulüp sponsorları ile bağlantılı özel indirimlere ve büyük markalarla bağlantılı diğer özel tekliflere ve teşviklere erişmeye hak kazanırken maç formaları da dahil olmak üzere benzersiz dijital ödüllerin sahibi olacak alacak. Socios.com ayrıca uygulamada oyunlaştırmayı artıracak ve yalnızca Fan Token sahipleri için çok çeşitli spor temalı mobil oyunları piyasaya sürecek. SL Benfica Fan Token'ın lansmanına ilişkin ayrıntıların çok yakında açıklanacağı belirtildi.

SL Benfica CEO'su Domingos Soares de Oliveira konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Benfica, hem üyeler hem de takipçileri içeren devasa küresel taraftar kitlemize olumlu bir deneyim aramaya ve sunmaya sürekli olarak odaklanıyor. Son zamanlarda sektörümüzde etkili bir pazar olan dijital varlıklara çok dikkat ediyoruz. Tokenlarımızı geliştirmek ve dünya çapındaki Benfica ailesini bir araya getirmek için ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Portekiz futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olan SL Benfica'yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Chiliz ve Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus ise şunları söyledi:

“Gerçekten dünya standartlarında bir partner ağı oluşturduktan sonra, şimdi Fan Token sahipleri için daha fazla özellik ve etkileşim fırsatı eklemeye odaklanıyoruz. Benfica ve dünyanın dört bir yanındaki tutkulu taraftarlar için yeni deneyimler oluşturmayı dört gözle bekliyoruz.”