Şofben patlayan apartmanda korku dolu anlar

Olay, Kaledere Mahallesi Fidan 1. Sokak'ta meydana geldi. Arıza sebebiyle bir süredir kullanılmadığı belirtilen banyodaki elektrikli şofben, büyük bir gürültü ile patladı ve alev aldı. Aile bireyleri yangını görür görmez kendini dışarı attı.

Olayı haber alan aile babası Şenol Sekmen, hemen bölgeye geldi yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri de bölgeyi güvene alarak müdahalesini yaptı.

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