Şofbenden çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi: 1 kişi dumandan etkilendi

Mithatpaşa Mahallesi Gülbağ Sokak'ta iki katlı evin birinci katında şofbende çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye bölgeye sevk edilen ambulansta müdahale edildi. Paniğe sebep olan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Orkun Kaya



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