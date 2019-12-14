Sofiane Feghouli golle döndü

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılılarda gol perdesini Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli açtı. Müsabakanın 53. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşu yapan Feghouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son olarak 1 Aralık'ta ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen başarılı futbolcu sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 16 resmi maçta görev alan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan Ort

