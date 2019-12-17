Sofiane Feghouli'den 1 gol, 1 asist

Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Sofaine Feghouli, hücumda takımı sırtlıyor. Son olarak Süper Lig'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, kupadaki Tuzlaspor müsabakasında gol atmayı başardı. Mücadelenin 45+1. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının 3. golünü kaydetti. Feghouli ayrıca 16. dakikada Radamel Falcao'nun golünde de asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli, 89. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı. Bu sezon 17 resmi maçta görev alan yıldız futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu