Şoför, otobüsün bagajında ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren Otobüs Sürücüsü Göksel Demiröz (39), kullandığı 50 AG 268 plakalı otobüsün bagajına girip uykuya daldı.

Sabah 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S. (20), bagajın kapağını açtığında şoförü uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandırmayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şoförün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Salih Bilal Aslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.