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Şoförlerin ustalığı feci kazayı önledi

Şoförlerin ustalığı feci kazayı önledi
Şoförlerin ustalığı feci kazayı önledi

Esenyurt’ta kar yağışı sırasında rampa aşağı kaymaya başlayan otomobil yokuş çıkan servis aracına doğru kayarak ilerledi. Yaşanan olayda şoförlerin ustalıkla ani manevrası araçların çarpışmasını önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

Şoförlerin ustalığı feci kazayı önledi - Tıkla İzle

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren ve bu akşam saatlerinde de şiddetlenerek artan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde kar yağışı sırasında rampa aşağı inen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yokuş yukarı çıkan servis aracına doğru ilerledi. Bu sırada iki aracın şoförleri ani manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtulurken, otomobil sürücüsü ise yol kenarındaki beton bloka çarparak kazayı hafif bir şekilde atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat
 

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