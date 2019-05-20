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Sofralar, online gıda alışverişleriyle donatıldı

Sofralar, online gıda alışverişleriyle donatıldı
Sofralar, online gıda alışverişleriyle donatıldı

E-ticaretin toplam perakende pazarından aldığı pay hızla artıyor. 2019 yılına hızlı başlayan e-ticaret sektöründe geçen yıla göre en büyük artış, yüzde 112 ile gıda ürünleri grubunda yaşandı.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerin hızla bilinçlenmesi, uygun fiyat arayışı, teslimat yarışına giren e-ticaret sitelerinin aynı gün teslimat seçenekleri ve yöresel ürünlere kolay erişim internetten gıda satışlarını artırdı. Türkiye'de yüzde 50'lik pazar payına sahip e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, alt yapısını kullanan sanal mağazaların 1 milyona yakın siparişini inceledi. Geçen yıla göre yüzde 112 artan online gıda satışları 2019'un ilk 3 ayında en hızlı büyüyen ürün kategorisi oldu. Aynı dönemde online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise yüzde 64 arttı. İnternetten gıda alışverişlerini en çok erkekler tercih ederken, sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketiciler, özellikle e-ticaret mağazalarına yöneliyor. 

Şehirli nüfusun yöresel ve organik ürünlere talebi hızla artıyor
IdeaSoft'un incelemesine göre, yılın ilk çeyreğinde internetten gıda kategorisinde en çok; yöresel ürünler, organik gıdalar, ramazan paketleri, kurutulmuş gıdalar, reçel ve konserve satışı gerçekleştirildi. Sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketicilerin e-ticaret sitelerine yönelmesindeki en büyük nedenin ise fiyat karşılaştırma imkanı olduğu görüldü. Gıda kategorisindeki siparişler özellikle büyük illerden gelirken, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri en fazla gıda satışı yapan bölgeler oldu.  

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