Softtech Yetenek Kuşağı Programı'na 172 farklı üniversiteden 5 bini aşkın başvuru

Softtech'in mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik 2016 yılından bu yana sürdürdüğü “Yetenek Kuşağı” programının başvuruları ve işe alımları tamamlandı. Bu yıl 5 bin 561 mühendisin başvuru yaptığı program kapsamında yapılan değerlendirmeler ve elemeler sonucu 73 mühendis ve mühendis adayı Softtech ailesine katılma fırsatını elde etti.

Genç mühendisler ‘Öğrenme Çevikliği' yaklaşımı ile değerlendirildi

Bir teknoloji şirketi olmalarının yanı sıra aynı zamanda bir insan kaynakları şirketi de olduklarını söyleyen Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, “Tüm faaliyetlerimizin odağında insan var. Genç ve yetenekli insan kaynağı ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Bu yüzden de Softtech olarak ‘Öğrenme Çevikliği' yaklaşımına dayanan insan kaynakları yetenek yönetimi programına yatırım yaptık. Bu felsefeyi bu sene Yetenek Kuşağı programımıza da uyarladık. Türkiye'nin dört bir yanından başvurular aldık. Başvurularını Softtech internet sitesinde chatbot'la yapan adaylar kodlama becerilerinin, yazılım bilgilerinin, stratejik ve çözüm odaklı düşünebilme potansiyellerinin değerlendirildiği bir dizi test aşamasından geçti. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan 300'den fazla kişi ile mülakat süreci başlatıldı. Mülakata çağırılan genç mühendis adayları, 4 gün boyunca öğrenme çevikliği ve değerler üzerine daha önce deneyimlemedikleri bir mülakat sürecini tamamladı” dedi.

“Her yıl başvuru sayısı artıyor”

Yetenek Kuşağı programının devreye alındığı 2016 yılından bu yana başvuru sayılarında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Ertem, “Genç yetenekler ile birlikte hayata zaman oluşturan teknolojiler geliştirmek, donanımlı mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve teknolojiye öncülük etmek için başlattığımız programa 2018 yılında 3 bin 300 kişi başvururken, bu yıl 172 farklı üniversiten toplamda 5 bin 561 kişiden başvuru aldık. Ekibimize katılan 73 yetenekli mühendisin Softtech'e değer katacağına inancım tam” şeklinde konuştu.

Ertem: “Kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekliyoruz”

‘Yetenek Kuşağı' programında, tam zamanlı iş deneyiminin yanı sıra teknoloji alanında girişimcilik projeleri geliştirebilmenin de mümkün olduğunu söyleyen Ertem, “Softtech kurum içi girişimcilik ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesi ve uygulanabilmesi için çalışanlarımıza destek oluyoruz. İnovasyon projelerimize katılan yetenekli mühendislerimiz, Softtech Akademi tarafından kişiye özel tasarlanan eğitimler, mentorluk ve akademik destek programından faydalanabiliyor. Projelerini başarıyla sonlandıran ekip, Softtech'in San Francisco ve Şanghay'da bulunan inovasyon merkezlerini de ziyaret ediyor. Hedefimiz, şirket içerisinde girişimciliği artırmak ve öncü projelere imza atmak. Softtech bünyesinde bir ürün olarak doğan ve En İyi Kurum içi Girişimcilik Ödülü'ne sahip olan liman otomasyon sistemi Gullseye bunun en önemli örnekleri arasında yer alıyor” dedi.

Anadolu'daki üniversitelere ziyaret

Üniversite - sanayi iş birliğini güçlendirmek için üniversiteleri ziyaret ettiklerini ve Yetenek Kuşağı programlarını anlattıklarını kaydeden Ertem, “Softtech olarak bugüne kadar Anadolu'da 17 üniversiteye gittik ve öğrencilere hem ‘Yetenek Kuşağı'nı anlattık hem de sektöre yönelik seminerler verdik. İstanbul ve Ankara'da eğitim gören üniversitelilerin Anadolu'daki öğrencilere kıyasla şirketlere erişimi daha kolay oluyor. Softtech olarak fırsat eşitliğini de sağlamak amacıyla Anadolu'daki üniversite öğrencileri ile sık sık bir araya geliyoruz” diye konuştu.