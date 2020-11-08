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Sofuoğlu'nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı

Sofuoğlu'nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı
Sofuoğlu'nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların paylaşıldığı video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı - Tıkla İzle

AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu'na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı' diyerek paylaşılan videoda, minik Zayn'ın motosikleti kullanırken, milli motosikletçi Sofuoğlu'nun da oğlunun kullandığı motosikletin yanında koştuğu anlar yer alıyor.

Burak Can Tokyürek
 

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