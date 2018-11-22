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Soğan stokçusuna verilecek cezayı belediye belirleyecek

Soğan stokçusuna verilecek cezayı belediye belirleyecek
Soğan stokçusuna verilecek cezayı belediye belirleyecek

Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında bir stokçuda bulunan 100 ton soğan için işlemler yapıldıktan sonra cezanın belirlenmesi için stokçu ile ilgili kararın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyona havale edildiği belirtildi.

Soğan fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın himayesinde, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatlarıyla ilçedeki depo ve iş yerlerine gece baskın ve denetimler gerçekleştirmiş ve bir stokçuda 100 ton soğan bulunarak el konulmuştu. Deposu mühürlenerek soğanlarına el konulan stokçuya gerekli cezanın verilmesi için konu Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına havale edildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı da stokçuya verilecek cezanın belirlenmesi için komisyon toplama kararı aldı. Belediye encümenlerinin de içinde bulunduğu komisyonun toplanarak, stokçu için verilecek kararı belirleyeceği bildirildi.  

Soğan stokçusuna yapılan baskında 100 ton soğan bulundu

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