İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira

Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira
Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde soğan üreticileri, komisyoncuların kendilerinden 30 kuruşa aldıkları soğanın marketlerde vatandaşlara 2 buçuk liraya satıldığını söyledi.

Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde çiftçilik yapan Hasan Özdemir, soğan üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönüm başına bin 500 liraya yakın masraf ettiklerini kaydeden Özdemir, komisyoncuların soğanın kilosunu kendilerinden 30 kuruşa aldığını, marketlerde ise fiyatın 2 buçuk liraya kadar çıktığını söyledi. Özdemir, "Aracıların yapmış olduğu bir ağız birliği var.

Soğanın kilogramını 30 kuruştan alıyorlar. Stokçular devreye girmiş durumda, birkaç ay sonra karaborsadan soğanı piyasaya sürecekler. Bu süreçte 6 lirayı geçecek soğanın kilogramı. Biz soğanı toplarsak da bu fiyata satsak yine zarar edeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Yakup Ermiş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.