Soğan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Küre Ruto kavşağında kaza meydana geldi. Ankara'dan Doğanyurt ilçesine soğan taşıyan Mustafa Duru iradesindeki 42 ACH 802 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Duru, 112 ekiplerince ambulans ile Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kamyon kullanılmaz hale gelirken trafik polis ekiplerince kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal İlyasoğlu