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Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi
Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

Binlerce kişiyi saatlerce bekleten sanatçı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan hayranları tepki gösterdi.

Soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi - Tıkla İzle

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dediler.

Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit

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