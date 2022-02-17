Soğuk baklavayı bulan Elaldı'dan Yunanistan'a Evliya Çelebi ayarı

Yunanistan, Türk baklavasını sahiplenmeye çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan medyasında kullanılan “Geleneksel Yunan Baklavası” ifadesinin ardından Gaziantep baklavacılarından tepki geldi. Tepkilere karşı destek açıklamasında bulunan Diyarbakır'da yarım asırdır tatlı sektöründe öncü olan ve soğuk baklavayı bulan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'dan geldi. Türkiye'nin ve Gaziantep'in tescili ürünü olan baklavanın Yunanistan'ın sahip çıkma çalışmalarına karşı Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de 17. yüzyılın ortalarında Bitlis Beyi'nin konağında baklava yediğini yazdığını, 1720 yılında Sultan 3. Ahmet'in dört oğluna yaptırdığı sünnet düğününü tasvir eden Surname'de de bütün misafirlere baklava ikram edildiği notunu göstererek tepki gösterdi.

Yunanistan hep havada uçan bir ülke, herkesin emeğine el uzatacak kadar kendini bilmez bir ülke olarak bilindiğini belirten Elaldı, bunu dünya ve Yunanistan'ın da bildiğini, mide bulandırmaktan başka yapabilecekleri bir şey olmadığını ifade etti. Elaldı, "1700'lerde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde baklava ikramlarını yazdığını da biliriz. Yunanistan nereden getirmiş baklavayı ki, sahip çıksın. Biz, kesinlikle baklavamızın arkasındayız, baklava Türkiye'nindir, Gaziantep'inde tescilli bir ürünüdür. Buradan hem Türkiye, hem de Gaziantep'teki baklavacıların arkasında durarak baklava bizimdir, hiç kimse alamaz diyoruz. Yunanistan, Türkiye'ye çamur atmaktan başka yaptığı bir şey yok. Korkarım ki, biz, soğuk baklavanın icatçısıyız, tescillerimiz var. Yarın bir gün Yunanistan, Londra veya Amerika, soğuk baklavanın sahibiyiz deseler şaşırmayız. Bunlar, her zaman emeğimize göz dikerler, onun için takmıyoruz onları” dedi.

Murat Başal

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