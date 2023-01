Soğuk hava doğal şifa deposu ıhlamura ilgiyi arttırdı

Siirt'te soğuk havaların etkisini artırması ile birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluştururken, ıhlamur kilosu 600 liradan alıcı buluyor. Bitki çaylarına her yıl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten aktar Veysel Avcı, vatandaşlar gribal enfeksiyona karşı korunmak için bitki çaylarına rağbet gösterdiğini dile getirdi. Avcı, “Uzun yıllardan beri bitki çaylarına önem göstermeye çalışıyoruz. 80 çeşide yakın bitki çayımız mevcut. Çiçek ıhlamur bugün altınla yarışmasına rağmen halen rağbet görüyor. Buradan halkımıza bitkisel çayları kullanmalarını öneriyoruz çünkü, hastalıklarda en iyi şifa kaynağı olan çiçek ıhlamur, ada çayı, çubuk tarçın kullanmalarını ve gribal enfeksiyonları hemen atlatmak için bunları tüketmelerini öneriyoruz” dedi.

Grip ve birçok salgın hastalığa karşı vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak için bitki çayı almaya geldiğini söyleyen müşteri Furkan Tan, vatandaşlara doğal antibiyotik olan bitki çaylarını tüketmelerini tavsiye etti. Tan, “Aktarcıya geldim papatya çayı ve bitki çayları olsun şu an ki, gribal enfeksiyondan dolayı kullanmayı tercih ediyorum. Hem kendim olarak hem de ailem olarak salgını önlemek için ve korunmak için bitki çayları kullanıyoruz. Bu hem kendimiz için hem de sağlığımız için daha iyi. Herkese de tavsiye ederim” diye konuştu.

Her sene kış aylarında çay yerine ailece bitki çayı tükettiklerini dile getiren Cavit Efe adlı müşteri ise, “Aktara geldik, her senenin rutini ıhlamur, kuş burnu, zencefil ve tarçın her sene ben bu çayı günlük yapıyorum. Kış geldi mi bizim evde çayın yerine geçecek içeceği bu” şeklinde konuştu.

