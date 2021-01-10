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Soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu

Soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu
Soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu

Bayburt’ta gece saatlerinde daha fazla etkili olan soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu.

Soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu - Tıkla İzle

Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Sadak Gölü'nün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu. Buz tutan göl, üzerine güneş ışınlarının da yansımasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 75 bin dekar tarım arazisini sulayan Sadak Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Baraj gölüne gezmeye gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Bayburt'un Arpalı beldesinden geçen nehrin yüzeyi de buzla kaplandı. Kıyı kesimlerde buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Bayburt ve ilçelerinin önümüzdeki Perşembe günü kar yağışının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Öznur Demir

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