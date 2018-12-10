Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

Özel Deva Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehmet Reşat Ayalp, soğuk havanın kalp krizi üzerindeki olumsuz etkisi, ani kalp ölümlerine yol açan nedenler ve risk grupları hakkında bilgi verdi.

Soğuk havanın kalbi etkilediğini belirten Dr. Mehmet Reşat Ayalp, "Beynimizde 'Hipotalamus' diye adlandırılan bölge, beynin içerisinde vücudun termostatı gibi görev yapmaktadır. Küçük bir ısı değişiminde ısıyı koruyucu mekanizmalar devreye girer ve ciltte bulunan kan damarları büzülür, kaslar titremeye başlar böylece hem ısı kaybı önlenmeye hem de fazladan ısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hipotalamusun esas görevi, hayati organların (beyin, kalp, böbrek) kabul edilebilir ısı ortamında bulunmalarının sağlamaktır. Eğer bu sağlanamazsa soğuğa bağlı hastalık veya sonucunda ölümler görülebilmektedir. Soğuk oluştuğunda vücudun buna verdiği ilk cevap cilt damarlarında büzülmedir. Bunun temel amacı, ciltten ısı kaybını önlemek ve sıcak kanı hayati organlara göndermektir. Bu kanın yerinin değişmesi sonucunda ise geride kalan bölümde damardan dokuların içerisine su ve tuz kaçacak, vücudumuzda dolaşmakta bulunan kanın yoğunluğu artarken, pıhtılaşma özelliği ve vücutta genel iltihabi reaksiyon gelişimi de artacaktır" dedi.

"Soğukta kalp krizi ve ani ölümler görülüyor"

Soğuk havalarda kalp krizine karşı uyarılarda da bulunan Dr. Ayalp, "Soğuk havalarda kalbimizin atış sayısında, kan basıncında ve kalbin iş yükünde artma meydana geleceğinden bu soğuk ortamda 'anjina' adı verilen kalbin beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riski artmaktadır. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olmaktadır. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen cevabı etkilemektedir" dedi.

Soğukta dikkat etmesi gerekenler gruplar

Ayalp, soğuk havalarda özellikle dikkat etmesi gereken gruplar olduğunu belirterek, bu gruplarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaşlılar, özellikle 60 yaş ve üzeri. Çocuklar, vücut yüzey alanı-kilo oranı yüksek olduğundan. Kalp hastalığı ve felç geçirmiş olanlar. Akciğer hastalığı bulunanlar Kronik solunum veya astım hastalığı olanlar."

Erkekler soğuk havadan daha fazla etkileniyor

Mehmet Reşat Ayalp, soğuktan erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini anlatarak, "Soğuk havanın ölümcül etkileri özellikle 25-59 orta yaş grubundaki erkeklerde daha sık görülmektedir. Erkekler için özellikle ilk soğuk başlangıcından sonraki 1. gün, kadınlar içinse 9. günden itibaren soğuk hava ölümcül etkisini göstermektedir. Bunun başlıca nedenleri; erkeklerin kadınlara oranla daha fazla dışarıda yapılan işlerde çalışmaları, fiziksel kuvvet ve aktivite gerektiren işlerde daha fazla çalışmaları ve bu nedenle de soğuğun etkisine direkt maruz kalmalarıdır. Daha yaşlı olan emekliler grubu ise vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirdiklerinden soğuk havaya diğer orta yaş gruba göre daha kolay adaptasyon göstermektedirler" şeklinde konuştu.

Kalbi korumak için sağlıklı öneriler

Mehmet Reşat Ayalp, soğuk havada kalbinizi korumak için sağlıklı önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Kalp check- up'ı yaptırın. Sokağa çıkarken sıkı giyinin. Aşırı soğuklarda sokağa çıkarken atkı ve bere takın. Daha çok alışveriş merkezileri gibi kapalı alanlarda vakit geçirin. Bol bol C vitamini tüketin. Besin değeri yüksek çorbalar için. Kış sebze ve meyvelerini ölçülü bir şekilde tüketin. Kalp hastasıysanız soğuk havada yanınızda dil tableti bulundurun."