Soğuk havada Çoruh'un serin sularına girerek ağaç parçalarını topladı

Arkadaşının ve çevredekilerin dediklerine kulak asmayan Akbulut, bütün ağaç parçalarını sudan çıkardıktan sonra önlüğünü giyerek işinin başına döndü.

"Vatandaşlık görevimiz, vatanseverlik sadece bayrağı sevmeyle olmuyor, çevremizi de temiz tutmalıyız"

Vatan sevgisinin sadece bayrağa duyulan sevgi olmadığına dikkat çeken Akbulut, "Köprünün üzerinden geçenlerin bu görüntüyü görmemesini istediğim için suya girip almak istedim. Patronum da sağ olsun izin verdi. Paçaları sıvayarak suya indim, ilk etapta bir üşüme geldi açıkçası su düşündüğümden daha soğuktu. Arkadaşlar etrafıma toplandılar gülerek beni izlemeye başladılar, biraz dalga geçmeye çalıştılar ben de hiçbirine aldırış etmeden ağaçları topladım, çıkardım suyun içerisinden. Üzerim biraz ıslandı ama o an çevre daha önemliydi benim için. Suyun içerisinden ağaç parçalarını çıkardıktan sonra üzerimi değiştim işimin başına döndüm. Ben vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum, vatan sevgisi sadece bayrak sevgisiyle ölçülmemelidir. Çevremizi de temiz tutmak zorundayız. O gün biraz hastaydım soğuk su da daha kötü etkiledi, buna rağmen ben vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum, çevremi koruduğumu düşünüyorum, mutluyum" şeklinde konuştu.

Öznur Demir

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