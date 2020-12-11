Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram ettiler

Yeşil Mahalle Muhtarı Cihan Demirtaş aza ve arkadaşları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisleri ziyaret ederek sıcak çorba dağıttı.

Muhtar Demirtaş, hava sıcaklığının sıfırın olduğu Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde uygulama yapan polisler için çorba hazırladı. Çorbaları hazır kaselere dolduran Muhtar Demirtaş, aracı ile uygulama noktalarını tek tek dolaşarak, ısınmak için varillerde ateş yakan polisleri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbaları içen polisler, muhtara teşekkür etti.

Havaların soğuk olduğunu bunun için polislere çorba ikramında bulunduğunu ifade eden Muhtar, "Bu soğuk havalarda polisimize çorba ikramında bulunduk. Ateşin başında ısınarak soğuk havada görev yapıyorlar. Bizler bir nebze olsun onlara bu noktada destek olmak istedik” dedi.

Yasin Erdem