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Soğuktan donmak üzereyken son anda kurtarıldı

Soğuktan donmak üzereyken son anda kurtarıldı
Soğuktan donmak üzereyken son anda kurtarıldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Soğuktan donmak üzere olan yaşlı bir adam belediye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Soğuktan donmak üzereyken son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

İstanbul'da dün aniden düşen hava sıcaklıkları sonrası etkili olan soğuk, rüzgar ve yağışlı hava Taksim Meydanı'ndaki yerli ve yabancı birçok vatandaşa zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların rüzgar dolayısıyla yürümekte güçlük çektiği görülürken, yağışlı hava dolayısıyla şemsiye kullanan vatandaşların şemsiyeleri de şiddetli rüzgardan dolayı kırıldı. Öte yandan soğuk havada sokakta kaldığı tespit edilen yaşlı bir vatandaş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından alınarak, korunaklı bir yere götürüldü. Yaşlı adam donmaktan son anda kurtarıldı. 

Sümer Avcı

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