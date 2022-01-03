Soğuktan korunmak için sokakta kurduğu çadırda çalışıyor

Fiber optik ekleme işiyle uğraşan Ertan Ayrık, yoğunluğun fazla, çalışanın az olmasıyla sebebiyle Anadolu'yu karış karış geziyor. Ankara'dan Eskişehir'e bir internet şirketinin fiber alt yapısını yapmak için gelen Ayrık, soğuk havadan ve rüzgârdan korunmak için, sokaktaki trafonun etrafını branda çekip içinde çalıştı.

Saha dolaplarının fiber optik ekleme işinin çok zahmetli olduğunu ve bu sebeple ortalama 10-12 saat dışarıda kalmak zorunda olduğunu aktaran Ayrık, naylondan kurduğu çadırın içinde piknik tüpüyle ısınarak soğuktan biraz da olsa korunduğunu belirtti.

“Isınmak için kamp tüpü yakıyorum”

İnternet trafolarının dışarıda olmasından dolayı yazın güneşten, kışın ise soğuk ve yağmurdan korunmak için branda çekerek çalıştığını ifade eden Ertan Ayrık, “Ankara'dan saha dolapların fiber eklerini yapmak için geldim. Fiber alt yapı işi yoğun olduğu için destek amaçlı geldik biz buraya. Buradaki arkadaşlar yetişemiyorlar. Bizim için hava şartları olarak yazın da aynı şekilde kışın da aynı. İşimiz devamlı dışarıda olduğundan dolayı yazın güneşten korunmak için şemsiye ve çadır kuruyorum. Kışın da soğuk, yağmur ve rüzgârdan korunmak için çadır kuruyorum. Fiber, hassas bir iş. Cihaz aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan ve tozlu ortamdan hassas derecede etkileniyor. Bu yüzden kendimizi sağlığımız açısından da koruyoruz. Şimdi burada bu dolaba 324 tane kıl ekleyeceğim. Yani fiber ekleyeceğim. Bu yaklaşık hazırlığıyla beraber 10-12 saatimi alıyor. Hava kararıyor. Önceden de çadır gibi önlem alıyoruz. Isınmak için kamp tüpü yakıyorum. İşimizi sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla devam ediyoruz.

“İş nerede biz oraya”

İşten ziyade gurbette çalışmanın daha zor olduğunu söyleyen Ayrık, hayatını devam ettirmek için çalışmak zorunda olduğu söyledi. Günlük ortalama 750 TL kazandığını belirten Ayrık, şu şekilde konuştu:

“Her işin kendine göre mutlaka bir zorluğu var. Bizim içinde zorluklar oluyor. İşten ziyade, gurbet zor. Bu hayatı devam ettirmek için çalışmak zorundayız. Benim iş adlığım firma, Afyon, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Düzce ve Samsun gibi yerlerden sorumlu olduğu için genelde buralara gidiyorum. İş nerede biz oraya. Her gün çalıştığımı düşünürsek günlüğümüz 750 TL'yi falan buluyor. Bunun içinde mutlaka masraflarımız oluyor. Mazotudur, konaklamasıdır. Böyle bir gelir sağlıyoruz kendimize” dedi.

Kazım Ulusoy - Mısra Ezginur Göçer

