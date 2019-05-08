Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Malzemeler

1 kg pirzola (kemiksiz)

1 su bardağı yeşil zeytin

100 gram margarin

1 soğan

1 kaşık domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Söğürme için:

1 kg. patlıcan

6 adet orta büyüklükte domates

1 adet taze kırmızı veya yeşil biber

1 baş soğan

1-2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı



Önce söğürmeyi hazırlayın. Patlıcanları fırında pişirin. Kabuklarını soyup ince ince kıyın ve bir kenara bırakın. Diğer taraftan soğanı ince ince doğrayın, yağda sarartın. Küçük doğranmış domates ve biberi soğanın içine katarak beraber pişirin. Patlıcanları ilave edin. Tuzu ekleyin ve hafif ateşte 10 dakika kadar pişirin. Bir kenarda bekletin. Bu arada pirzolaları hazırlayın. Yeşil zeytini akşamdan suya bastırın ve tuzunu çıkartın. Bir tencereye 5 bardak su, bir bütün soğan ve pirzolaları yerleştirin. Etler iyice pişene kadar ortadan daha az hararette haşlayın. Sonra içine zeytinleri, yağ, salça, tuz ve karabiberi koyun. Hafif ateşte zeytin yumuşayıncaya kadar pişirin. Söğürmenin üzerine pirzolaları koyarak servis yapın.