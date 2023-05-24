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Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı

Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı
Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı

Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim K. isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti. Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Emin Şentürk
 

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