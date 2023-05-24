Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim K. isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti. Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Emin Şentürk



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