Söğüt'te trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeki 26 ACR 964 plakalı otomobil sürücü Osman Ç.'in sola dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Erkut Can A., idaresindeki 26 SE 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 26 ACR 964 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan ve sıkışan Rojda Ç., yaralandı. Araç içinde sıkışan Rojda Ç., Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rojda Çetinkaya Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan ilçe halkı Ertuğrulgazi Caddesi üzerindeki kasislerin yetersiz olduğunu söyleyerek, hız kesilmesi için kasis yapılmasını istediler.

Zafer Subaşıoğlu

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