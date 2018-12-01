ŞOK market 1-4 ARALIK 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ |ŞOK AKTÜEL 1-4 Aralık İNDİRİM listesi KATALOĞU broşürü

ŞOK Market 1-4 ARALIK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesinde neler var? | ŞOK aktüel 1-4 ARALIK kampanya kataloğu. ŞOK AKTÜEL 1-4 ARALIK kataloğu burada… ŞOK aktüel 1-4 ARALIK indirim listesi yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan ŞOK aktüel indirim kampanyasını sakın kaçırmayın. Elinizi çabuk tutun! En indirimli fırsatları yakalayın.ŞOK market ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler için ŞOK aktüel 1-4 ARALIK indirim listesi olarak harika bir kampanya hazırladı. Şok Aktüel kampanyasının detaylarına baktığımızda ilk olarak karşımıza Kawai multimedia set çıkıyor. Bu ürünün yanında aynı zamanda geri görüş kamerası da hediye olarak veriliyor. Şok marketlerde vade farkı ödeyerek kredi kartına 6 taksit imkanı ile de satın alabileceğiniz Bu ürünün fiyatı 399 TL. Ürün stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın ve kampanyadan yararlanmak için elinizi çabuk tutun. İhtiyacınız olan hem hesaplı hem de kaliteli ürünler ŞOK aktüel 1-4 ARALIK indirim listesi kataloğunda yer alıyor. İşte, detaylar...

ŞOK MARKET KATALOG İNDİRİMLERİ

1 Aralık Şok Aktüel kampanyası 4 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak. ŞOK Market'in hafta sonu kataloğunda hangi ürünler indirimde satılacak sorusu birçok tüketici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Şok Market bu hafta içi yine tek sayfalık bir kampanya hazırlanmış ama kampanya dolu dolu. Özellikle araçlar için güzel kampanyalı ürünler bu katalog içerisinde bulunuyor.

ŞOK AKTÜEL 1 – 4 ARALIK 2018 İNDİRİMLERİ

Şok aktüel 1 – 4 Aralık 2018 kampanyası içerisinde yukarıda da belirttiğimiz gibi araç için özel indirimler var. Şok marketlerden bu hafta indirimli olarak satın alabileceğiniz diğer ürünler şu şekilde;

2 yıl garantili Sinbo araç içi süpürge 45 TL

2 yıl garantili Sinbo araç kettle 39,90 TL

Oto paspas takımı 5 parça 34,90 TL

Akü takviye kablosu 29,90 TL

Oto koltuk arkası organizer 17,95 TL

Lastik tamir kiti 16,95 TL

Işıldaklı el feneri 5,99 TL

Buz kazıyıcı 3,99 TL

Oto cam suyu 7,99 TL

Buz çözücü buğu önleyici ve yağmur kaydırıcı su 3,99 TL

Koku yapmayan küllük 2,99 TL

Hafta sonu Şok Market indirim fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız Şok 1 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın. Şok markete gelmesini istediğiniz indirimli ürünler hakkında görüşlerinizi yorum bölümünden bizlere ve diğer tüketicilerle paylaşabilirsiniz. (Kaynak: Aktüel bilgiler)