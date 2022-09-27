ŞOK Marketler'in faaliyet raporuna ödül

ŞOK Marketler, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği LACP tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen “Vizyon Ödülleri” yarışmasında “Başarıya Odaklı Büyüyen Ekosistem” başlıklı dijital faaliyet raporuyla kendi kategorisinde en büyük ödül olan “Platin Ödül”e layık görüldü. “Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Finansal Rapor” kategorisinde ise “Gümüş Ödül” kazanan ŞOK Marketler aynı zamanda tüm sektörler kategorisinde 'Türkiye'nin En İyi 20 Raporu' listesine girdi. Rapor ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nde (EMEA) 10'uncu olurken, dünya çapında ise 106'ncı sırada yer aldı.

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