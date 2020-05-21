Sokağa çıkamayan öğrenciler, böcekler için ev yaptı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Covid-19 günlerinde doğada yaşayan böcekleri unutmadı. Öğrenciler, BİLSEM müdürü Adem Uzun'un girişimleriyle evde geçirdikleri günleri ‘Böcek evi' yaparak değerlendirdi. Öğrenciler, bir haftalık süreçte yaptıkları 9 adet böcek evini geçtiğimiz gün kendileri için verilen 4 saatlik izin sürecinde okullarının bahçelerine yerleştirdiler. Böcek evi projesi ile öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim döneminde biyo çeşitliliği gözlemlemesi hedefleniyor.

‘Böcek evi' projesi kapsamında öğrencilere doğadaki biyo çeşitliliği tanıtmak istediklerini belirten BİLSEM müdürü Adem Uzun, “Öğrencilerimizle böcek evi projesi yaptık. Bu projemiz bizim aynı zamanda Avrupa birliği projemiz. Proje kapsamında çocuklarımıza çevre duyarlılığını kazandırmak, aynı zamanda çevrede yaşayan canlılar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak istedik. Merkezimizde öğrencilerimiz tarafından şuan 9 tane böcek evi yapıldı. Biz bu böcek evlerini okulumuzun farklı bölgelerine koyduk. Projeyle amacımız çocukların sadece çevreye duyarlı olmalarını sağlamak değil, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu böcek evlerinde yaşayan böcekleri de Biyoloji dersinde tespit etmelerini sağlamak. Okuldaki biyo çeşitliliğin farkında olmalarını ve çocuklarımızın araştırma ve gözlem becerilerini geliştirmek istiyoruz" dedi.

Okulda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Doruk Gülsoy, “Biz böcekler için böcek evi yaptık. Evleri böcekler yaşamlarını devam ettirebilsinler, korunsunlar ve yaşamlarını gözlemleyerek onlar hakkında bilgi edinmek için yaptık. Evleri okulumuzun bahçesine yerleştirdik" dedi.

Böcekler için ev tasarladıklarını belirten Ege isimli öğrenci, “Böcekleri inceleyebilmek için bu böcek evini tasarladık. Bu yaptıklarımız okulumuzda durmakla kalmayacak aynı zamanda böcek türlerini de gözlemleyebileceğiz” dedi.

Veysel Korkmaz

